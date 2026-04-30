Eyüpsultan'da Hasdal Kemerburgaz Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Aynı yönde ilerleyen iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza, İstanbul Havalimanı istikametindeki trafiği de olumsuz etkiledi.

İKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ AYNI YÖNDE ÇARPIŞTI

Hasdal Kemerburgaz Yolu İstanbul Havalimanı istikametinde aynı yönde seyreden 34 MMB 914 plakalı hafif ticari araç ile 34 EGY 295 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.