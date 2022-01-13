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Güncel

Eyüpsultan'da kamyonet gecekondunun üzerine devrildi

Eyüpsultan'da su taşıyan kamyonetin gecekondunun üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:17
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Alınan bilgiye göre, 1. Şen Sokak'ta su taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak, aşağıda kalan bir gecekondunun üzerine devrildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü ve gecekonduda yaşayan bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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