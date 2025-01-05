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Eyüpsultan'da kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu

Eyüpsultan'da Cumartesi akşam saatlerinde görevi başındayken trafik kazası geçiren motosikletli polis memuru Emirhan Aramış hastanede şehit oldu. Şehit polis memuru Aramış için bugün saat 11.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.

DHA5 Ocak 2025 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu
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Kaza, saat 21.45 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alibeyköy istikametinde seyir halindeki otomobille aynı yönde ilerleyen Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emirhan Aramış'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan polis memuru Aramış ağır yaralanırken, diğer polis memuru ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bezmi Alem Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Emirhan Aramış hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan yakınlarının Aramış'ın memleketi Balıkesir'den yola çıkarak hastaneye geldiği öğrenildi. Acı haberi hastanede öğrenen baba, şehit olan oğlunun arkadaşları tarafından teselli edildi. Şehit polis memurunun cenazesinin, bugün saat 11.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yapılacak törenin ardından memleketi Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.(DHA)

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