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Eyüpsultan'da kedilere asit dökerek zarar veren cani tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan'da kedilere asit dökerek zarar vermeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 18:42 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da kedilere asit dökerek zarar veren cani tutuklandı
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Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pierre Loti Tepesi'ne mezarlık içerisinden çıkılan merdivenlerde kedilere kezzap döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçmiş, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri elinde kezzap olduğu iddia edilen şüphelinin kimliğini tespit etmişti. Murat Ö. (44) adlı şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çok sayıda kediyi kimyasal sıvıyla yaraladığı iddia edilen Murat Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme' ve 'acımasız ve zalimce muamelede bulunma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Murat Ö., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BURADA BÜYÜK BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR'

Murat Ö. basın mensuplarına, "Onları besleyenlere de kızdım yani. Etle besleyenler. Her gün memur gibi besliyorlar, onların kudurmasına sebep oluyorlar. Kızgınlık var yani o kadar ama burada büyük bir yanlış anlaşılma var. Bu işi devam ettiren birileri olduğundan şüpheleniyorum' şeklinde konuştu.

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