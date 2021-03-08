Eyüpsultan'da korkutan yangın

DHA 08 Mart 2021 Pazartesi 15:03 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:03

Sakarya Mahallesi Çiçekli Sokak'ta bulunan üç katlı metruk bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı kapladı. Çıkan alevler 5 katlı yan binanın çatısına da sıçradı. Büyük panik yaşayan bina sakinleri binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

'ÇOCUKLARI HEMEN DIŞARI ÇIKARTTIM'

5 katlı binanın çatı katında oturan Ümit Pulat, "Pencereden baktım yan taraftan duman çıkıyor. 'Acaba birileri mi içeride herhalde söner' dedim. Bir yarım saat geçti yüksek alevler çıktı. Benim mutfak tarafında doğalgaz vardı. Çocukları hemen dışarı çıkarttım. Alevler çıkınca hepimiz aşağı indik. Az önce gittim yukarı baktım bayağı bir masraf olmuş, çatıda tahta olduğu için hepsi yanmış. Yan bina boştu, içeride tinerci mi vardı ne olduğunu bilmiyorum bir şekilde yakmışlar. Her şeyim gitti ortada kaldım." dedi.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan, yangına müdahale için sokağa gelen itfaiye ekipleri sokakta yanlış park halindeki otomobil nedeniyle geçmekte zorlandı. Vatandaşlar otomobili iterek yolu açtı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.