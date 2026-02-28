İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2026 Cumartesi / 13 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Eyüpsultan'da küçük yüreklerle ramazan neşesi

Ramazan ayının manevi atmosferi, Eyüpsultan'da bu kez çocukların neşesiyle taçlandı.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 22:02 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da küçük yüreklerle ramazan neşesi
ABONE OL

ESÖNDER (Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği) ve Öncüspor iş birliğiyle, Yeşilpınar'daki Pınar Camii'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar Ramazan'ın bereketini ve cami sıcaklığını birlikte yaşadı.

Teravih namazının ardından başlayan programda, çocuklara yönelik birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Yüz boyama, matrak ve çeşitli geleneksel oyunlarla dolu etkinlik alanında minik katılımcılar hem eğlendi hem de cami ortamında bir arada olmanın mutluluğunu hissetti.

Esönder başkanı Ahmet Soytürk, Ramazan ayının yalnızca ibadetle değil; paylaşma, birliktelik ve sevincin çoğalmasıyla anlam kazandığını vurgulayarak, çocukların camiyle güçlü ve güzel bir bağ kurmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği programda, camii adeta bir şenlik alanına dönüştü.

Öncüspor yetkilileri, Ramazan boyunca benzer etkinliklerle çocukları ve aileleri bir araya getirmeye devam edeceklerini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.