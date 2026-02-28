Eyüpsultan'da küçük yüreklerle ramazan neşesi

ESÖNDER (Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği) ve Öncüspor iş birliğiyle, Yeşilpınar'daki Pınar Camii'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar Ramazan'ın bereketini ve cami sıcaklığını birlikte yaşadı.

Teravih namazının ardından başlayan programda, çocuklara yönelik birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Yüz boyama, matrak ve çeşitli geleneksel oyunlarla dolu etkinlik alanında minik katılımcılar hem eğlendi hem de cami ortamında bir arada olmanın mutluluğunu hissetti.

Esönder başkanı Ahmet Soytürk, Ramazan ayının yalnızca ibadetle değil; paylaşma, birliktelik ve sevincin çoğalmasıyla anlam kazandığını vurgulayarak, çocukların camiyle güçlü ve güzel bir bağ kurmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği programda, camii adeta bir şenlik alanına dönüştü.

Öncüspor yetkilileri, Ramazan boyunca benzer etkinliklerle çocukları ve aileleri bir araya getirmeye devam edeceklerini belirtti.