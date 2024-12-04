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Eyüpsultan'da kuyumcu soygunu: 2 tutuklama

Eyüpsultan'da, müşteri gibi geldikleri kuyumcudan 140 bin lira değerinde 3 altın kolyeyi çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da kuyumcu soygunu: 2 tutuklama
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Alibeyköy Mahallesi'nde kuyumculuk yapan E.K, polise iş yerine gelip müşteki gibi davranan 2 kadının 140 bin lira değerinde 3 altın kolyeyi çaldığını söyleyerek şikayette bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerinin H.Z. (55) ile E.Z. (37) olduğunu belirledi.

Zanlıların Pendik'teki evlerini belirleyen polis, iki kadını gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgulamalarında birçok suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Z. ve E.Z, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kuyumcunun altınları göstermesi, kadınlardan birinin kuyumcuyu meşgul ederken diğerinin altınları alması güvenlik kamerasına yansıdı.

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