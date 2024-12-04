Eyüpsultan'da kuyumcu soygunu: 2 tutuklama

Alibeyköy Mahallesi'nde kuyumculuk yapan E.K, polise iş yerine gelip müşteki gibi davranan 2 kadının 140 bin lira değerinde 3 altın kolyeyi çaldığını söyleyerek şikayette bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerinin H.Z. (55) ile E.Z. (37) olduğunu belirledi.

Zanlıların Pendik'teki evlerini belirleyen polis, iki kadını gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgulamalarında birçok suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Z. ve E.Z, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kuyumcunun altınları göstermesi, kadınlardan birinin kuyumcuyu meşgul ederken diğerinin altınları alması güvenlik kamerasına yansıdı.