Eyüpsultan'da restoranın çatısı alev alev yandı

DHA 10 Mart 2020 Salı 07:28 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 07:28

Olay, Eyüpsultan Meydanı'nda bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek restoranın çatısına sıçradı. Restorandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Şişli'den itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bir süre yanan restoranda soğutma çalışması yaptı.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.