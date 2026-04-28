İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,047
  • EURO
    52,8077
  • ALTIN
    6655.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eyüpsultan'da toprağa gömülmüş mühimmat bulundu: Çok eski tarihten kalma
Eyüpsultan'da toprağa gömülmüş mühimmat bulundu: Çok eski tarihten kalma

Eyüpsultan'da doğal gaz ekiplerinin kazı çalışması sırasında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu.

AA28 Nisan 2026 Salı 22:14
ABONE OL

Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak'ta kazı çalışması yapan İGDAŞ ekipleri, toprak altına gömülü mühimmat buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatı muhafaza altına aldı.

Mahalle sakini Çetin Uzun, doğal gaz çalışması sırasında, İGDAŞ ekiplerinin bir metal parçasına denk geldiğini ve bu durumdan şüphelendiklerini söyledi.

"ÇOK ESKİ TARİHTEN KALMA HAVAN MERMİSİNE BENZER BİR PATLAYICI OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

Uzun, "Bombaya benzer hali varmış. Dolayısıyla polis ekiplerine haber veriyorlar. Bunun çok eski tarihten kalma havan mermisine benzer bir patlayıcı olduğunu söylüyorlar. İmha ekipleri geldi ve imha edip yanlarına alıp götürdüler. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı." diye konuştu.

  • Eyüpsultan
  • havan topu
  • kazı

ÖNERİLEN VİDEO

Sorun köpekler mi, yoksa sahipsizlik mi?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.