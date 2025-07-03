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Eyüpsultan'da trafik kazası: 1 ölü

Eyüpsultan'da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 06:40 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da trafik kazası: 1 ölü
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Adnan Menderes Bulvarı Bayrampaşa istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MGF 11 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ön camdan dışarı fırlayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

  • Eyüpsultan
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