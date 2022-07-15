Eyüpsultan'da trafik kazasında 1 kişi öldü

Eyüpsultan-Havalimanı yolu Işıklar mevkisinde, Sertel Ş. yönetimindeki 34 TCT 60 plakalı ticari taksi, başı boş halde yolda duran 2 mandaya çarptı. Sertel Ş'nin arkasından gelen Muhammet M. yönetimindeki 34 DTV 126 plakalı otomobil de yerde yatan mandalara çarptı.

Çarpma sonucu ticari taksi sürücüsü Sertel Ş. ile yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksinin çarptığı 2 manda telef oldu.

Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklulardan erkek yolcunun hayatını kaybettiği, Sertel Ş. ile diğer yolcunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.