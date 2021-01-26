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Eyüpsultan'da vahşet! Anne ve ağabeyini öldürdü

Eyüpsultan'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi anne ve ağabeyinin ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

DHA26 Ocak 2021 Salı 12:17 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 12:17
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Olay Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğul, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu (70) 'nun ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğul, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yardan Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi

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