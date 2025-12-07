İSTANBUL 14°C / 9°C
Güncel

Eyüpsultan'da yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Eyüpsultan'da sağanak sebebiyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken bölgede yoğun trafik oluştu.

7 Aralık 2025 Pazar 07:34
Kaza 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Sapağı Metris yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağanak sebebiyle görüşün ve tutuşun azaldığı yolda 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sebebiyle 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi kişi olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan araçların bir kısmı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken diğer araçlar kendi imkanlarıyla kaza alanından ayrıldı. Araçların ayrılmasının ardından trafik polis ekiplerinin nezaretinde normale döndü. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

