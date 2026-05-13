13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
  • Eyüpsultan'da yangın paniği: 2'si çocuk 4 ağır yaralı
Güncel

Eyüpsultan'da yangın paniği: 2'si çocuk 4 ağır yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 00:03
Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında binada mahsur kalan yabancı uyruklu 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ağır yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Yaralıların tedavisi sürerken, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

