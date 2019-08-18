Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Eyvah Eyvah izleyicisine keyifli anlar yaşatacak. Bol kahkahalı bir film olan Eyvah Eyvah 2010 yılında vizyona girmişti. Komedi türündeki filmin başrollerinde Ata Demirer ve Demet Akbağ yer alıyor. Eyvah Eyvah filmi toplamda 36 hafta boyunca vizyonda kalırken 2.459.815 seyirci tarafından izlendi ve gişede 21.723.367,00 TL hasılat elde etti. Eyvah Eyvah filmi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında çekildi.

EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?

Eyvah Eyvah filmi, klarnetçi Hüseyin’in hayatından eğlenceli bir bölümü konu alır. Klarnetçi Hüseyin, yaşadığı kasabada klarnet çalarak geçimini sürdürür. Onu büyüten ninesi ve dedesi ile birlikte yaşar. bir gün ilçeye tayin olan Müjgan’ın gelişi ile aşkla tanışır. Müjgan’ın gönlünü kazanmak isterken hiç beklemediği bir haber ile karşılaşır. Öldü zannettiği babası hayattadır.

Hüseyin hiç tanışmadığı babasını bulmak için İstanbul’a gelir. Kasaba hayatının saflığında yaşayan Hüseyin ilk günlerde İstanbul’a ve insanlarına uyum sağlamakta zorluk çekse de dürüstlüğü ve babasını bulma isteği ile şehre ayak uydurur. Burada karşısına çıkan şarkıcı Firuzan babasını bulmak konusunda Hüseyin’e yardımcı olacaktır. Ancak talihsizlikler ve eğlenceli durumlar Hüseyin’in de Firüzan’ın da peşini bırakmaz. Hüseyin’in babasını bulma çabası başına umulmadık şeyler açar.

OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolü klarnetçi Hüseyin'e, hikayenin ve senaryonun da sahibi olan Ata Demirer hayat veriyor. Demirer’e Firuzan rolüyle Demet Akbağ eşlik ediyor. İkiliye kadroda Salih Kalyon ve Özge Borak eşlik ediyor.