18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında tüm yurtta anma etkinlikleri düzenlenirken, Çanakkale Savaşı'nda destan yazan Mehmetçiğin mücadelesine ait yeni bir kahramanlık hikâyesi ortaya çıktı. Amerikan Kongre Kütüphanesi arşivinde yer alan, Birinci Dünya Savaşı'ndaki en meşhur Türk askeri fotoğraflarından biri olan "İlk taarruzda Gazze'yi savunan alay" başlıklı karenin 79. Alay'a ait olduğu sanılıyordu. Ancak fotoğraftaki sancağa bağlanan kurdelenin incelenmesiyle fotoğrafın 125. Alay'a ait olduğu belirlendi. 125. Alay, Çanakkale Muharebeleri sona erdikten sonra Binbaşı Rahmi Bey komutasında Filistin Cephesi'ne sevk edildi.

Çanakkale Zaferi'nde yer alan birliklere verilen kurdelenin 125. Alay'a ait sancakta da yer aldığı görülüyor.

"İNGİLİZ'E BİR DERS DAHA"

27 Mart 1917'de Gazze'de giren 125. Alay, Gazze'ye hâkim konumdaki tepeye yaptığı süngü hücumuyla burayı İngilizlerden aldı ve ilk Gazze zaferinin kazanılmasında büyük rol oynadı. 1915-1918'de yayımlanan Harp Mecmuası'nın 19. sayısında 125. Alay'ın bu kahramanlığıyla ilgili uzunca bir makale yayımlandı. Makalede, 125. Alay'ın 12. Bölük Komutanı Yüzbaşı İbrahim'in, taarruzdan önce Çanakkale'ye atıfla askerlerine "Çocuklar, ileri! Bu İngilizler Çanakkale'den kaçanlardır. Haydi bir ders daha!" diye seslendiği de yer aldı.