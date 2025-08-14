Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Şüpheliler yakalandı

Kahramanmaraş Valiliği, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli S.K. ve M.P.'nin Ankara Etimesgut'ta yakalandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Deprem soruşturmaları kapsamında firari şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde;
6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan şahıslar S. K. ve M. P. 14.08.2025 günü saat 03.00 sıralarında Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulundukları ikamete yönelik düzenlenen operasyonla yakalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Depremde, Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetmişti.