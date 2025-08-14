İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
  Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Şüpheliler yakalandı
Güncel

Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Şüpheliler yakalandı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan iki şüpheli, Etimesgut'ta yakalandı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 14:35
Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Şüpheliler yakalandı
ABONE OL

Kahramanmaraş Valiliği, Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli S.K. ve M.P.'nin Ankara Etimesgut'ta yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Deprem soruşturmaları kapsamında firari şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde;

6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan şahıslar S. K. ve M. P. 14.08.2025 günü saat 03.00 sıralarında Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulundukları ikamete yönelik düzenlenen operasyonla yakalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Depremde, Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetmişti.

  • ezgi apartmanı
  • deprem soruşturmaları
  • firari

