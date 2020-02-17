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Ezgi Eyüboğlu kimdir, nerelidir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ezgi Eyüboğlu kimdir, nerelidir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? sorularının yanıtları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının mesleği bankacılık, annesinin mesleği ise öğretmenliktir. Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bu üniversiteden sonra Bahçeşehir Üniversitesinde master yaptı. Üniversite okuduğu zamanlar okuldaki tiyatro kulübüne giriş yaptı. Ezgi Eyüboğlu'nun hayatına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

17 Şubat 2020 Pazartesi  12:38 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:38

Ezgi Eyüboğlu kimdir, nerelidir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Muhteşem Yüzyıl, Adı Mutluluk ve Payitaht Abdülhamid gibi dizilerle tanınan Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin başrollerini paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ezgi Eyüboğlu'nun hayatına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR, NERELİDİR?

Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babasının mesleği bankacılık, annesinin mesleği ise öğretmenliktir. Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bu üniversiteden sonra Bahçeşehir Üniversitesinde master yaptı. Üniversite okuduğu zamanlar okuldaki tiyatro kulübüne giriş yaptı. Bir yandan tiyatro ile ilgilenirken bir yandan ise ajansa kaydını yaptırdı. Boyu 1.65’tir.

Ezgi Eyüboğlu, 2007 tarihi ile birlikte artık modellik yapmaya başladı ve defilelere çıktı. Profesyonel olarak oyunculuk yaparak dizilerde oynadı. 2012 tarihinde ki Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun karakterini canlandırdı. 2012 yılında ki bu dizinin ardından Ulan İstanbul isimli dizide Ada karakteri ile sevenlerinin karşısında oldu.

EZGİ EYÜBOĞLU DİZİLERDE OYNADI?

Ezgi Eyüboğlu 2012 yılında başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin başrollerini paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. 2015'te bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırdı. Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmıştır.

Ezgi Eyüboğlu, Kutsal Damacana Dracoola ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde de rol almıştır. 

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