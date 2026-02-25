İSTANBUL 11°C / 3°C
Güncel

F-16 kazasının tanığı o anları anlattı: Bütün parçalar önüme serildi

Balıkesir'de F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğradığı olayda Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Kazaya tanık olan tır şoförü Mehmet Ebinç, yaşadıklarını anlattı. Başta kaza bölgesinde 2 tane tankerin çarpıştığını zannettiğini söyleyen Ebinç, 'Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme serildi.' dedi. Öte yandan F-16 savaş uçağının düştüğü anlar ise otobanda seyir halinde olan iki aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
F-16 kazasının tanığı o anları anlattı: Bütün parçalar önüme serildi
Balıkesir'de F-16 tipi savaş uçağının kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazayı tır şoförü Mehmet Ebinç (45) anlattı. Ebinç, "Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü" dedi.

Gebze'den Balıkesir'de kaza yapan tırı almaya gelen tır şoförü Mehmet Ebinç, 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının gece kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazayı anlattı.

Başta kaza bölgesinde 2 tane tankerin çarpıştığını zannettiğini söyleyen Ebinç, sonradan uçak kazası olduğunu öğrendiğini belirtti.

Kaza sırasında yolda seyir halinde olduğunu ve bir anda önüne bütün parçaların serildiğini aktaran Ebinç, "Verilmiş sadakam varmış" dedi. Beraberinde bir kaç sürücünün daha olduğunu ve durduklarını belirten Ebinç, gece saatlerinden beri bölgede beklediğini ifade etti.

"SONRADAN UÇAK KAZASI OLDUĞUNU ANLADIM"

4 çocuk babası tır şoförü Mehmet Ebinç, kazayı şu sözlerle anlattı:

"Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü. Verilmiş sadakam varmış. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Benimle beraber kaza anında birkaç tır şoförü arkadaş vardı, durduk, bekledik. Kazanın ardından, jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri geldi. Çok üzüldük. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ AN ARAÇ KAMERALARINDA

Jetimizin düştüğü anlar ise otobanda seyir halinde olan iki aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrasında büyük bir gürültü ve ateş topunun yükselmesi dikkat çekti. Kaza esnasında otobanda seyir halinde olan sürücüler de büyük şok yaşadılar

