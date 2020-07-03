AA 03 Temmuz 2020 Cuma 21:02 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 21:02

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği belirtildi.

"Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Görev başarıyla tamamlanmıştır." notu düşülen açıklamada, hava operasyonuna ait görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar yer alıyor.

Göklerin Kartalları her daim görevinin başında...



Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır. pic.twitter.com/s5HPGf6jVH — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2020



