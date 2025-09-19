İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

F-16'lar tamam, F-35'lere yeşil ışık: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'a bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını söyledi.

HABER MERKEZİ19 Eylül 2025 Cuma 21:06 - Güncelleme:
F-16 ANLAŞMASI VE F-35 GÖRÜŞMESİ

Trump'ın konuya ilişkin şunları söyledi:

25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanı ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. "

