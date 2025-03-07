İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4445
  • EURO
    39,5722
  • ALTIN
    3420.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

F-16'lardan kol uçuşu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenleri kapsamında F-16 muharip uçakları, ilçe semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi.

AA7 Mart 2025 Cuma 14:31 - Güncelleme:
F-16'lardan kol uçuşu
ABONE OL

Kadirli Stadyumu'nda ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Törene, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokolün halkı selamlamasının ardından Adana'daki İncirlik Üssü'nden kalkan 152. Filo Komutanlığına bağlı F-16'lar, stadyum üzerinde yakın mesafeden kol uçuşu gerçekleştirdi.

Halk oyunları, halk müziği konseri ve mehter takımı gösterisinin ardından tören; resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle tamamlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.