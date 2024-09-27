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'Savaşan şahinler' mezun oldu! Gök Vatan onlara emanet

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.

AA27 Eylül 2024 Cuma 17:52 - Güncelleme:
'Savaşan şahinler' mezun oldu! Gök Vatan onlara emanet
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Uzun süren akademik ve fiziksel eğitimler sonucu mezun olan üsteğmenler için 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cenk Al, törende yaptığı konuşmada, mezun olan "savaşan şahinleri" tebrik etti.

"ASIL SORUMLULUĞUNUZ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Al, mezunlara seslenerek, "Sizler bu kutsal vatanın en büyük savunucuları olmaya adım atıyorsunuz. Buraya gelene kadar büyük emekler sarf ettiniz ancak unutmayın ki asıl sorumluluğunuz şimdi başlıyor. Bu kutsal vatanın göklerinde uçarken sadece bir pilot değil, gökyüzünün şimşekleri, fırtınaları, kasırgaları olacak, Türk pilotu olarak gökyüzünde bir güneş gibi parlayacaksınız." dedi.

Dönem birincisi kadın Pilot Üsteğmen Geyik de eğitimleri başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"EŞSİZ BİR GÜNDEYİZ"

Üsteğmen Geyik, mezuniyetin kendileri için eşsiz bir gün olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugün yıllardır F-16 pilotu olmanın heyecanını yaşadığımız eşsiz bir gündeyiz. F-16 harbe hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak kanatlarımıza kavuştuğumuz mezuniyet törenimize teşrifinizle bizleri onurlandıran zatıaliniz ve komutanlarımıza mezun arkadaşlarımız adına saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Komutanım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar' sözüyle geldiğimiz kutsal eğitim yuvasından mezun olduğumuz bugün yüksek düzeyde azim ve fedakarlık isteyen F-16 harbe hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamanın haklı gururu içindeyiz."

Konuşmaların ardından Pilot Üsteğmen Geyik, mezuniyet kütüğüne jet arması çaktı. Üsteğmen Geyik, mezuniyet belgesini ise Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun elinden aldı.

Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Hava Kuvvetleri Personel Başkanı Hava Tuğgeneral Serhat Mehmet Orus ve Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cenk Al'ın diğer mezunlara belgelerini vermesiyle devam eden program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

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