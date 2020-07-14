F-35, F-22, F15... 60 günde 7'si çakıldı! ABD savaş uçaklarına neler oluyor?

star.com.tr 14 Temmuz 2020 Salı 16:14 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 16:14

USAF'IN 49. Hava Filosu'na bağlı bir F-16C Viper savaş uçağı, Pazartesi günü yerel saatle akşam 6'da Holloman Üssü'ne inerken düştü. Pilot başarılı bir düşen uçaktan kurtulmayı başardı ve yaraları nedeniyle tedavi altına alındı.

Kazanın nedeniyle ilgili ayrıntılar, henüz ortaya çıkmadı ancak, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanma uçakları ile ilgili son zamanlarda peş peşe gelen düşme haberleri, 'Uçaklar neden düşüyor?' sorusunu akıllara getirdi..

Son iki ayda, ABD'nin F-15 ve F / A-18F'ler ve son teknoloji F-35 de dahil, 7 uçağı düştü.

30 Haziran'da, Güney Carolina'daki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü'nün 20. Savaş Uçağı Filosu'na gelen bir F-16CM, rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçağın pilotu, kazadan canlı kurtulamadı. Orduya göre ölen pilot Teğmen David Schmitz, muharebe operasyonları için denizaşırı ülkelerde göreve hazırlanıyordu.

18 Haziran'da iki Donanma pilotu, bir eğitim uçuşu sırasında, uçakları Filipin Denizi'ne çakılmadan önce Boeing F / A-18F Super Hornet'ten fırlayarak canlı kurtuldu. Pilotlar, USS Theodore Roosevelt'teki bir helikopter yardımıyla kurtarıldı. Kazanın nedeniyle ilgili için hiçbir açıklama yapılmadı. Ordu sadece, bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Uçağın, Roosevelt'te bulunan "Kara Şövalyeler" filosuna ait olduğu düşünülüyor. Olay, yüzlerce mürettebatının koronavirüse yakalnmasının ardından, geminin aylar sonra Batı Pasifik'teki faaliyetlerine yeniden başlamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Bu kazadan üç gün önce, (15 Haziran) İngiliz Sahil Güvenlik memurları, ABD Hava Kuvvetleri McDonnell Douglas F-15C Eagle uçağının Yorkshire kıyısının bulunduğu Kuzey Denizi'nde düşmesinden sonra enkazı buldu. Pilot Teğmen Kenneth Allen, rutin bir eğitim uçuşu sırasında meydana gelen olayda öldü. Savaş uçağı, ABD Hava Kuvvetleri 2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra faaliyetlerini sürdürdüğü RAF Lakenheath'teki 48. Avcı Filosu'na bağlıydı.

9 Haziran'da Utah’s Hill Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 388. Savaş Uçağı Filosu'ndan bir Lockheed Martin F-35 Lightning II savaş uçağı, bir iniş yanılgısı nedeniyle çakıldı.

Bu olay, Batı Florida'daki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir başka F-35'in çakılmasında sadece birkaç hafta sonra meydana geldi. 19 Mayıs gecesi rutin bir gece eğitim görevi için uçan pilot, düşen uçaktan kurtulmayı başardı.

15 Mayıs'ta, Hava Kuvvetleri 43. Avcı Filosu'ndan bir Lockheed Martin F-22 Raptor savaş uçağı, Eglin'in yaklaşık 20 km kuzeydoğusunda kayboldu. O uçağın da diğerleri ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı.

SORUN YAŞLI UÇAKLAR DEĞİL

Soğuk Savaş döneminden kalan F-15'lere ve F-16'lardan çok daha yeni olan F-22 ve F-35'lerin düşmesi, düşen uçakların USAF'ın yaşlı uçakları olmadığını ortaya koyuyor.

Ordu bu kazaların her birinin nedenleri hakkında açıklayıcı bilgi vermese de kazaların, yetersiz pilot eğitimi, donanım arızaları, yazılım hataları gibi nedenler kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.

Şimdiye kadar, bu olaylardan biri dışında hepsinin ortak özelliği, 'rutin eğitim uçuşu' sırasında, ABD veya NATO hava sahası üzerinde uçarken düşmeleri.

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