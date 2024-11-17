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''F-4E Phantom'' uçaklarının Hava Kuvvetleri envanterine girişinin 50. yılı etkinliği yapıldı

'F-4E Phantom 2' uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı dolayısıyla Eskişehir'de etkinlik düzenlendi.

AA17 Kasım 2024 Pazar 15:05 - Güncelleme:
''F-4E Phantom'' uçaklarının Hava Kuvvetleri envanterine girişinin 50. yılı etkinliği yapıldı
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Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen etkinliğe, yerli ve yabancı 30 basın mensubu ile havacılık fotoğrafı tutkunlarından 670 olmak üzere 700 kişi katıldı.

1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığına (Panter Filo) bağlı, birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş 5 uçak, buradaki jet üssünden havalandı.

"F-4E Phantom 2" uçakları, ikili kol uçuşu yaparak yaklaşık yarım saat havada kaldıktan sonra üsse geri döndü.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da etkinlikte uçuş icra etti.

Uçuşun ardından piste dönen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, katılımcıları selamladı. Kadıoğlu, uçağın gövdesine Türk bayrağını resmeden personele teşekkür belgesi takdim etti.

Kadıoğlu daha sonra F-4E Phantom 2 uçağının Türkiye'ye ilk geldiği dönemde, Filo Komutanı olarak görev yapan emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ergin Celasin'le uçağa binerek fotoğraf çektirdi.

Kadıoğlu ve beraberindekiler F-4E Phantom uçağının 50'nci yılı anısına hazırlanan yakıt drobunu imzaladı.

Burada konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, hatırladığı kadarıyla F-4E Phantom uçağının 2 Eylül 1974'te ilk uçuşunu Eskişehir semalarında yaptığını söyledi.

Kendisi 13 yaşındayken ilk F-4E'leri havada gördüğünü kaydeden Kadıoğlu, "O zaman şöyle dua ettim; 'Allah'ım beni bu uçakların içerisinde uçurmayı nasip et. Başka da bir şey istemiyorum. ağzımın fermuarını çekiyorum.' Allah bana 3 bin saat bu uçakların içinde uçmayı nasip etti. Buna vesile olan Sayın Komutanımıza borçluyum. Hava Kuvvetlerine emeği geçen Sayın Komutanlarımıza büyük minnet borcu duyuyoruz. Hava Kuvvetleri bugünlere, onların emekleri sayesinde geldi. Şükranlarımızı arz ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın ve askeri erkan katıldı.

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