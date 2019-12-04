F-16 koltuğunun özel konukları

HAVELSAN’ın geliştirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan F-16, Hezarfen Paraşüt ve Keskin Nişancı simülütörlerini deneyen otizmli çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi. Otizm Vakfı Spor Eğitim Koordinatörü Engin Arslan ise HAVELSAN ile çok değerli bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çocuklarımız burada çok eğlenceli vakit geçirdi. HAVELSAN’a bizlerin eğitim sürecine önemli katkı sunan bu anlamlı davranışı için teşekkür ederim. Bu farkındalığın tüm kurumlarımıza yaygınlaştırılmasını dilerim” dedi.