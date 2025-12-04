İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4705
  • EURO
    49,6567
  • ALTIN
    5727.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fabrika yangınında vicdanları yaralayan detay! 7 işçi öldüğü gün sigortalanmış
Güncel

Fabrika yangınında vicdanları yaralayan detay! 7 işçi öldüğü gün sigortalanmış

Kocaeli'de parfüm fabrikasındaki yangın faciasında can veren ikisi çocuk, 7 işçinin SGK girişlerinin işletme tarafından öldükleri gün yapıldığı ortaya çıktı

NTV4 Aralık 2025 Perşembe 07:32 - Güncelleme:
Fabrika yangınında vicdanları yaralayan detay! 7 işçi öldüğü gün sigortalanmış
ABONE OL

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında 8 Kasım'da yaşanan yangında 7 işçi yanarak can verdi. Soruşturmaya ilişkin yayınlanan bilirkişi raporunda vicdanları yaralayan detaylar ortaya çıktı.

NTV'nin haberinde yer verilen rapora göre, patlama imalat alanındaki oksijen tüplerinin alev almasıyla başladı ve diğer kimyasal maddelere de sıçrayarak şiddeti arttı.

APAR TOPAR SGK KAYDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerinin raporuna göre ise, işyerinde çalışan 13 kişiden yalnızca birinin yangın günü sigortalı olduğu belirlendi. Faciada can veren 7 kişinin 8 Kasım günü apart topar SGK kaydının yapıldığı görüldü. 7 işçinin yapılan bu işlemlerle öldüklerinde sigortalı sayıldığı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.