Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında 8 Kasım'da yaşanan yangında 7 işçi yanarak can verdi. Soruşturmaya ilişkin yayınlanan bilirkişi raporunda vicdanları yaralayan detaylar ortaya çıktı.

NTV'nin haberinde yer verilen rapora göre, patlama imalat alanındaki oksijen tüplerinin alev almasıyla başladı ve diğer kimyasal maddelere de sıçrayarak şiddeti arttı.

APAR TOPAR SGK KAYDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişlerinin raporuna göre ise, işyerinde çalışan 13 kişiden yalnızca birinin yangın günü sigortalı olduğu belirlendi. Faciada can veren 7 kişinin 8 Kasım günü apart topar SGK kaydının yapıldığı görüldü. 7 işçinin yapılan bu işlemlerle öldüklerinde sigortalı sayıldığı öğrenildi.