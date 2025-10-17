İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Fabrikada korku dolu anlar! İçine düştüler

İzmir'de 70 metrelik bacadan düşen iki işçi 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan işçiler, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

AA17 Ekim 2025 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Fabrikada korku dolu anlar! İçine düştüler
İzmir'in Bornova ilçesinde çimento fabrikasındaki 70 metrelik bacanın içine düşerek mahsur kalan iki işçi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Ankara Caddesi'ndeki bir çimento fabrikasına ait 70 metre yüksekliğindeki bacaya temizlik amacıyla çıkan iki işçi, iskelenin çökmesi sonucu yaklaşık 10 metre düşerek mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye getirilen ve 90 metre yükselebilen araçla bacaya çıkan ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla işçileri düştükleri yerden kurtardı.

Sağlık durumları iyi olan işçiler, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

