1 Ekim 2025 Çarşamba
  • Fabrikada korkutan anlar: 7 işçi hastaneye kaldırıldı
Güncel

Fabrikada korkutan anlar: 7 işçi hastaneye kaldırıldı

Burdur Şeker Fabrikasında çalışan 7 işçi kireç taşından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

1 Ekim 2025 Çarşamba 12:29
Fabrikada korkutan anlar: 7 işçi hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

Korkutan olay, saat 10.30 sıralarında Burdur Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan 7 işçi kireç taşından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Zehirlenen işçiler sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri tarafından inceleme yapılırken işçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

