Fabrikada yangın hızla yayıldı: Alevler metrelerce yükseğe çıktı

Yangın, Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kamış fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eber Gölü'nden toplanan kamışların işlenerek yurt dışına ihracatının yapıldığı fabrikanın atık imha bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bir anda fabrikanın içerisine yayıldı. Alev ve sıcaklığın etkisiyle kuru kamışlar büyük bir hızla yanmaya başladı. Yangına önce fabrika çalışanları müdahale ederken ardından bölgeye Bolvadin ve çevre ilçelerle beldelerden çağrılan itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında alevler ve dumanlar zaman zaman metrelerce yükseğe çıktı.

Yapılan ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin yangına müdahalesi canhıraş bir şekilde sürüyor.