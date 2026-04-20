İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8838
  • EURO
    52,8447
  • ALTIN
    6918.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fabrikada yangın hızla yayıldı: Alevler metrelerce yükseğe çıktı
Güncel

Fabrikada yangın hızla yayıldı: Alevler metrelerce yükseğe çıktı

Afyonkarahisar'da kamış işleme fabrikasında çıkan yangında duman ve alevler metrelerce yükseğe çıkarken, yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun uğraş veriyor.

IHA20 Nisan 2026 Pazartesi 11:47
ABONE OL

Yangın, Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kamış fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eber Gölü'nden toplanan kamışların işlenerek yurt dışına ihracatının yapıldığı fabrikanın atık imha bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bir anda fabrikanın içerisine yayıldı. Alev ve sıcaklığın etkisiyle kuru kamışlar büyük bir hızla yanmaya başladı. Yangına önce fabrika çalışanları müdahale ederken ardından bölgeye Bolvadin ve çevre ilçelerle beldelerden çağrılan itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında alevler ve dumanlar zaman zaman metrelerce yükseğe çıktı.

Yapılan ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin yangına müdahalesi canhıraş bir şekilde sürüyor.

  • yangın kontrol
  • itfaiye müdahale
  • fabrika yangını

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte ''baltalı'' maganda paniği! Yolcular can havliyle kaydetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.