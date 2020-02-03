İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,6261
  • ALTIN
    303.258
  • BIST100
    119334
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü
Güncel

Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde boya yapmak için çıktığı fabrikanın 10 metre yükseklikteki çatısından aşağı düşen boya ustası hayatını kaybetti.

IHA03.02.2020  12:12 - Güncelleme: 03.02.2020  12:12

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde bulunan bir makine fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki boya ustası Çetin Korkmaz, fabrikanın çatısında bulunan iskeleyi boyarken, çatıda bulunan plastik aydınlatma paneline bastı. Panelin kırılması sonucunda Korkmaz, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Korkmaz kanlar içinde kalırken, olayı gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri fabrikada inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ve savcı incelemelerinin ardından Korkmaz’ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'
'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım
Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.