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Fabrikanın terasından beton zemine düşen adam hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da çırçır fabrikasının teras katında çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düşen Abdurrahman Hamurlu (52), hayatını kaybetti.

DHA15 Ocak 2022 Cumartesi 15:10 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:10
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Olay, Akçakale ilçesi kırsal Büyükhancağız Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasında meydana geldi. Fabrikada ustabaşı olan Abdurrahman Hamurlu, teras katında çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Hamurlu'nun düştüğünü gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hamurlu, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'nun morgunda otopsisi tamamlanan Abdurrahman Hamurlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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