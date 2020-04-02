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Facebook'tan Türkiye'deki doğruluk kontrol kuruluşuna Kovid-19 desteği

Facebook, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili paylaşılan yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ile birlikte hayata geçirdiği hibe programı kapsamında, Türkiye'de doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı'na finansal destek sağlayacak.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 16:25 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 16:27
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Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, geçen günlerde koronavirüsle ilgili paylaşılan asılsız haberlerin ve yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla Poynter'in Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (IFCN) ile birlikte 1 milyon dolarlık bir hibe programı hayata geçirdiğini bildiren Facebook, program dahilinde ilk aşamada yardımcı olacağı ülkeleri duyurdu.

Bu kapsamda Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Bosna Hersek, Yunanistan, Karadağ, Litvanya, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Hindistan, Kongo ve ABD'den seçilen 13 doğruluk kontrolü kuruluşunun projesi desteklenecek.

Koronavirüs salgınından yüksek derecede etkilenmiş bölgelerde çalışan doğruluk kontrolü kuruluşlarının bu kritik dönemde mevcut kapasitelerini sürdürmelerine ya da artırmalarına yardımcı olmayı hedefleyen program, Türkiye'de doğruluk kontrolü kuruluşu Doğruluk Payı'nı destekleyecek.

IFCN'nin 6 ay boyunca kullanılmak üzere vereceği hibe kapsamında, Doğruluk Payı, Türkiye'deki insanların koronavirüsle ilgili yeni bulgulardan haberdar olmalarını sağlamak adına güncel bilimsel verileri derleyecek ve makaleleri Türkçeye çevirecek.

Doğruluk Payı ayrıca, daha fazla makalenin doğruluğunu kontrol edebilmek ve koronavirüsle ilgili kısa, bilgilendirici ve gerçeğe dayalı videolar oluşturmak amacıyla bir yazar ve video yapımcısı işe alarak ekibini büyütecek.

- "Asılsız bilgilerin önüne geçmek için doğruluk kontrolü kuruluşlarıyla çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, insanların Facebook platformları üzerinden Kovid-19 salgınıyla ilgili güvenilir, doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamayı en önemli görevlerinden biri olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde etkisini devam ettiren Kovid-19 salgını, bizlere doğruluk kontrolü kuruluşlarının zararlı ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için yaptıkları çalışmaların değerini bir kez daha gösterdi. Facebook olarak, çok uzun bir zamandır platformlarımızda asılsız bilgilerin yayılmasının önüne geçmek için bağımsız doğruluk kontrolü kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda, bugün kutladığımız Uluslararası Doğruluk Kontrolü Günü vesilesiyle IFCN ile birlikte Türkiye'de Doğruluk Payı'nın Kovid-19 ile ilgili zararlı ve yanlış bilgilerin ülkemizde yayılmasını engellemek için yaptığı çalışmaları destekliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz."

- "Bu katkı, işimizin sürdürülebilirliği açısından oldukça hayati önem taşıyor"

Doğruluk Payı Direktörü Batuhan Ersun da insanların salgına yönelik bilimsel bilgilere erişmekte zorluk çektiğini vurgulayarak, "Doğruluk Payı olarak böylesi bir dönemde üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız ve tüm ekibimiz ile birlikte ara vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Facebook ve IFCN'nin bu zorlu zamanda çalışmalarımıza yönelik katkısı da işimizin sürdürülebilirliği açısından oldukça hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Hibe programı tarafından desteklenecek diğer doğruluk kontrolü kuruluşları, 1 Mayıs'ta açıklanacak.

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