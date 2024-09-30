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Facia! Arı sokması kazaya neden oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu aracın kontrolünü kaybederek kaza yapan tırın şoförü yaralandı.

AA30 Eylül 2024 Pazartesi 13:47 - Güncelleme:
Facia! Arı sokması kazaya neden oldu
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Alınan bilgiye göre, mısır silajı yüklü 61 AEG 258 plakalı tırı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.

Sağır'ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan tır devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.

Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.

Yaralanan tır şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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