Facia geliyorum dedi... Beton mikseri 6 kişiyi yaraladı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin bir otomobilin üzerine devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Bağlıca kavşağında meydana geldi. Çevre yolu istikametinde ilerleyen 06 JA 157 plakalı beton mikseri, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen 72 DD 085 otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan 4 ve beton mikserinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.