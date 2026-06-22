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  • Facia kıl payı atlatıldı: İşçilerin üzerine 1 ton hafriyat döküldü
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Facia kıl payı atlatıldı: İşçilerin üzerine 1 ton hafriyat döküldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yapımı süren okul inşaatındaki hafriyat çalışmaları sırasında meydana gelen kazada, üzerlerine toprak dökülen 2 işçi yaralandı.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
Facia kıl payı atlatıldı: İşçilerin üzerine 1 ton hafriyat döküldü
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Olay, Yalvaç ilçesinde yapımına başlanan yeni Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat çalışmaları sırasında alınan kumun kamyona dökülmesi esnasında taşıyıcı aracın kapakları açıldı.

HAFRİYATIN ALTINDA KALAN 2 İŞÇİ YARALANDI

Kapakların açılmasıyla birlikte yaklaşık 1 ton hafriyatın iki işçinin üzerine yığılması sonucu iş kazası meydana geldi. Kazanın ardından çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekiler tarafından hafriyatın altından çıkarılan Recep Ş. ve Yılmaz D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin hastanenin açık servisinde tedavi altına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • okul inşaatı
  • hafriyat kazası
  • işçi yaralanması

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