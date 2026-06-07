Karadeniz'de 1 balıkçının öldüğü 'Duru 67' teknesinin, Rusya-Ukrayna karasularında avcılık faaliyeti yürütürken, bir savaş uçağı tarafından bombalandığı iddia edildi.

Sivastopol açıklarında önceki gün saldırıya uğrayan Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesindeki 5 kişi yaralandı. Teknedeki yaralılar, yakınlarında bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine tahliye edildi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi istikametine doğru hareket eden teknedeki yaralılardan biri hayatını kaybetti. Ölen balıkçının Trabzonlu Cüneyt Varlık olduğu öğrenildi.

KARAYA OTURMUŞTU

İddialara göre; Varlık arkadaşlarıyla birlikte gemiyle denize açıldı. İçerisinde bulundukları gemi, Rusya - Ukrayna karasularında avcılık faaliyeti yürütürken, bir savaş uçağı tarafından bombalandı. Öte yandan Duru 67 isimli teknenin, 22 Eylül 2022'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde fırtına sebebiyle karaya oturduğu öğrenildi.

GÖĞÜS TÜPÜ TAKILDI

Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kastamonu İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, "Dört yaralımız vardı. Bunlar şarapnel parçalarının tesir etmesiyle oluşmuş yaralanmalardı. Acil tıp uzmanı, dört hekim arkadaş ve diğer sağlık personeli arkadaşlarımız, UMKE personeli arkadaşlarımızla ilk müdahalelerini yaptık. Bir hastamıza gemide ufak ameliyat operasyonuyla göğüs tüpü takıldı" dedi.