Güncel

Faciadan dönüldü! Devrilen ağaç seyir halindeki araçlara zarar verdi

Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, seyir halindeki kamyonet, otomobil ve yolcu minibüsünde hasara neden oldu.

AA9 Aralık 2025 Salı 12:20 - Güncelleme:
Faciadan dönüldü! Devrilen ağaç seyir halindeki araçlara zarar verdi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde devam eden sağanakla etkili olan rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Alanı'nın önündeki bir ağaç trafik akışının yoğun olduğu İsmet İnönü Bulvarı'na devrildi.

Yoldan geçen 33 AUH 517 plakalı kamyonet, ağacın altında kaldı, dallar da 33 BCY 104 plakalı otomobilin ve 33 M 1055 plakalı yolcu minibüsünün üzerine düştü.

Bu sırada minibüs, önündeki kamyonete çarptı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda hasara neden olan ağacın kaldırılması için itfaiye ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

