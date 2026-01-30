İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Faciadan dönüldü: Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu

Antalya'da seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu. Sürücünün dumanları fark edip yolcuları indirmesi muhtemel facianın önüne geçti.

IHA30 Ocak 2026 Cuma 16:57 - Güncelleme:
Faciadan dönüldü: Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu
Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.Y.'nin kullandığı 07 AAK 658 plakalı Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İçerisinde yolcu bulunan ve seyir halindeki otobüsün arkasından dumanlar çıktığını fark eden sürücüsü aracı yol kenarına çekti.

YOLCULARI İNDİRİP YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yolcuları araçtan indiren F.Y. alevler içinde kalan motor kısmına yangın tüpü ile müdahale etti. Bu sırada bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler yanan aracı söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, halk otobüsünde soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle halk otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

