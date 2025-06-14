İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2025 Cumartesi / 18 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Faciadan kıl payı dönüldü... İETT otobüsü motosikletli aileye çarptı
Güncel

Faciadan kıl payı dönüldü... İETT otobüsü motosikletli aileye çarptı

Eyüpsultan'da iki otobüsün sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü İETT otobüsüne çarptı. Motosiklet otobüsün altında kalırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, aynı güzergahta bir başka motosikletle tehlikeli yolculuk yapan aileye de İETT otobüsü arkadan çarptı. İETT otobüsünün aileye çarptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA14 Haziran 2025 Cumartesi 10:10 - Güncelleme:
Faciadan kıl payı dönüldü... İETT otobüsü motosikletli aileye çarptı
ABONE OL

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

İKİ OTOBÜS ARASINA SIKIŞTI

İddiaya göre, motosiklet sürücüsü iki İETT otobüsünün arasında seyrederken, otobüsler tarafından sıkıştırıldı. İETT otobüslerinin arasında kalan sürücü sıkışmanın etkisiyle bir otobüse çarptı ardından motosikletle birlikte devrildi. Motosiklet devrilince yanında seyreden diğer İETT otobüsünün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosikletli hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan motosikleti çıkardı.

MOTOSİKLETLİ AİLE EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, dün saat 17.30 sıralarında aynı cadde üzerinde motosikletle seyreden aileye de İETT otobüsü arkadan çarptı. İETT otobüsünün önünde seyreden, baba anne ve çocuktan oluşan ailenin tehlikeli yolculuğu kaza ile son buldu.

Kaza esnasında kask takmayan aile motosikletten düştü. Kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, tehlikeli yolculuk yapan aileye İETT otobüsünün çarptığı anlar yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.