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Facianın eşiğinden dönüldü! 6 katlı binada balkon çöktü

Kartal'da 6 katlı binanın 6'ıncı katındaki evin balkonu çöktü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

IHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Facianın eşiğinden dönüldü! 6 katlı binada balkon çöktü
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Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Kartal ilçesi, Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde gece saat 02.00'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın altıncı katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin sesiyle apartmanda yaşayanlar dışarıya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen görevliler tarafından çevrede bariyerler ve emniyet şeridiyle önlem alındı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerine gitmeyerek araçlarında sabahladı. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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