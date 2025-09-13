İSTANBUL 28°C / 20°C
  • Facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü alev alev yandı
Güncel

Facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü alev alev yandı

Ümraniye'de seyir halindeki bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs alev topuna dönerken, şoför ve yolcular son anda tahliye edildi.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü alev alev yandı
Ümraniye'de yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Ataşehir-Bostancı seferini gerçekleştiren Abdullah Sevindik yönetimindeki 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı.

Alevlerin yükseldiğini gören yolcular, otobüsten kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

