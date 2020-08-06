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Facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil otobüs durağına daldı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Yarısı yıkılan durakta kimsenin olmaması faciayı önledi. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

IHA06 Ağustos 2020 Perşembe 16:07 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 16:07
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Kaza, Gazi Caddesi Öğretmenevi önündeki duraklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. idaresindeki 23 AAP 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi. Çarpmanın şiddeti ile durağın yarısı yıkılırken, durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.

Yaralanan olmadığı kazada demirlerin araca saplanmasından dolayı Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek aracı çıkardı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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