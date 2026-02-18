İSTANBUL 9°C / 2°C
  Facianın eşiğinden dönüldü! Yol çöktü, ulaşım durdu
Güncel

Facianın eşiğinden dönüldü! Yol çöktü, ulaşım durdu

Şırnak'ta etkili olan sağanak nedeniyle Kayaboyun köyünde yolun bir kısmı çöktü.

18 Şubat 2026 Çarşamba 16:51
Facianın eşiğinden dönüldü! Yol çöktü, ulaşım durdu
Kentte son günlerde etkili olan yağış, Kayaboyun köyündeki yolda hasara yol açtı.

Yolun bir kısmının dün gece çökmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direği kaydı, elektrik hattı hasar gördü.

Dicle Elektrik İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

"YOLDA YARIKLAR OLUŞTU"

Köy muhtarı Hakan Vural, son günlerde etkili olan sağanak ve biriken karların erimesiyle yolda çökme meydana geldiğini söyledi.

Çökme sonucu yamaçtan kopan taşların da yolu kapattığını ifade eden Vural, "Yolda yarıklar oluştu. Yolu şu an kullanamıyoruz. Suyun etkisiyle burası daha da çökecek. Bu noktada yaklaşık 2 yıl önce de çökme meydana gelmişti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmaması sevindirici. Durum yetkililere iletildi. Yolda onarım çalışması yapılacağı belirtildi." dedi.

