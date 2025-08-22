İSTANBUL 34°C / 24°C
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü! Yolcular anında tahliye edildi

Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı. Durumu fark eden şoför, aracı emniyet şeridine park ederek otobüsteki 36 yolcuyu tahliye etti.

22 Ağustos 2025 Cuma 06:33
Anadolu Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü! Yolcular anında tahliye edildi
Başkentte seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'dan İstanbul'a sefer düzenleyen 31 AJC 145 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Yakakaya mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden şoför, aracı emniyet şeridine park ederek otobüsteki 36 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, tahliye edilen yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti.

-"ARACI ZAR ZOR DURDURABİLDİK"

Yanan otobüsün muavini Turgay Olgar, "36 yolcumuz vardı. Aracı zar zor burada durdurabildik. Can havliyle imdat kolunu çekip, yolcuları tahliye ettik. Allah'a şükür can kaybımız yok sadece mal kaybımız var." dedi.

Otobüste seyahat eden Veysel Özgür ise "Muavinin bir ses duymasıyla araçtan inmemiz bir oldu. Aşağıya indiğimizde aracın motor kısmından alevlerin çıktığını gördük. Sonra hepimizi tahliye ettiler. Çok şükür bir şey olmadı, bütün yolcular sağ salim indi." ifadelerini kullandı.

