İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2023 Pazar / 30 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Facianın yaşandığı apartmanda böcek ilacı miktarı yeniden ölçüldü
Güncel

Facianın yaşandığı apartmanda böcek ilacı miktarı yeniden ölçüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki gün önce böcek ilacı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise etkilendiği apartmandaki kimyasal madde oranı tekrar ölçüldü.

AA18 Haziran 2023 Pazar 14:47 - Güncelleme:
Facianın yaşandığı apartmanda böcek ilacı miktarı yeniden ölçüldü
ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, tamamen boşaltılan apartmandaki kimyasal madde oranını belirlemeye yönelik bugün de cihazlarla ölçüm yaptı.

Ölçüm sırasında KBRN ekiplerinin sağlık sorunu yaşama riskine karşı Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil ve polis ekipleri de bölgede hazır bulundu.

Özel kıyafet ve ekipmanlarla apartmana giren ekipler, ölçüm işlemlerinin tamamlanmasından sonra binadan ayrıldı.

Apartmandaki kimyasal madde oranının hala yüksek olması nedeniyle, ölçüm çalışmalarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

OLAY

Keçiören'de 16 Haziran Cuma, baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle ihbarda bulunan ailenin adresine sağlık ekipleri yönlendirilmişti.

İki kişinin hayatını kaybettiği olayda, zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişi de tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ilaçlama firması çalışanı iki kişi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.