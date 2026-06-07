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  • Facianın yaşandığı bölgede dönüşüm başladı! 22 bina tek tek yıkılıyor
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Facianın yaşandığı bölgede dönüşüm başladı! 22 bina tek tek yıkılıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede boşaltılan 22 riskli binanın yıkımına başlandı. Apartmanının enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

AA7 Haziran 2026 Pazar 15:43 - Güncelleme:
Facianın yaşandığı bölgede dönüşüm başladı! 22 bina tek tek yıkılıyor
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Kamu kurumu ve üniversitelerin katılımıyla yapılan çalışmaları sonucu riskli oldukları belirlenerek yıkım kararı alınan 22 binadaki ilk çalışma gerçekleştiriliyor.

Bölgedeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilere, Akse Sapağı'nda geçen yıl yaşanan elim hadiseden sonra bölgede 22 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Bu kapsamda yıkım çalışmasına başlandığını belirten Büyükgöz, "Uzlaşmayan binamız kalmadı. 22 binadan bazıları yüzde 0,69 oranlı finansman kapsamında, bazıları 'Yarısı Bizden' kampanyasında, bazıları kendi imkanlarıyla yapma şekliyle çalışmalar yürütecek." dedi.

Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak bugüne kadar vatandaşlara öncülük yaptıklarını, onlara mihmandarlık ve yol açıcı yönlendirmeleri yaptıklarını dile getirerek, "Akse Sapağı'nda bir süre daha inşaat çalışmaları devam edecek ama nezih, sağlam, dayanıklı ve sürdürülebilir binalar burada hayat bulacak." diye konuştu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025'te çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

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