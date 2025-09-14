Faciaya kıl pay: Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Olay Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Bezirhane mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde otobanı üzerinde hareket halindeki 50 AK 511 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Arkadan gelen başka bir sürücünün uyarısıyla yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yolcular başka bir otobüsle yola devam ederken, yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi.