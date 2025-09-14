İSTANBUL 27°C / 19°C
  • Faciaya kıl pay: Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Güncel

Faciaya kıl pay: Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

IHA14 Eylül 2025 Pazar 17:27 - Güncelleme:
Olay Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Bezirhane mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde otobanı üzerinde hareket halindeki 50 AK 511 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Arkadan gelen başka bir sürücünün uyarısıyla yangını fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yolcular başka bir otobüsle yola devam ederken, yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

