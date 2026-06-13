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Faciaya neden olup firar etti! Yaralılar var

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, seyir halindeyken başka bir aracı sıkıştırarak kaza yaptırdı. Kontrolden çıkan aracın takla attığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

IHA13 Haziran 2026 Cumartesi 07:30 - Güncelleme:
Faciaya neden olup firar etti! Yaralılar var
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Kaza, 03:00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, yolda seyir halindeyken Eren D. yönetimindeki aracı sıkıştırdı. Sıkıştırmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Eren D., Ferhat N., Furkan K. ve Emre K. yaralandı. Yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden firar etti. Kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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