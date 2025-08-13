İSTANBUL 29°C / 23°C
Güncel

Faciaya ramak kaldı! İETT otobüsü vatandaşı canından ediyordu

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünün üzerindeki havalandırma kapağı rüzgarın etkisiyle uçtu. Bir vatandaş kapağın kendisine çarpmasından son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA13 Ağustos 2025 Çarşamba 21:23 - Güncelleme:
Faciaya ramak kaldı! İETT otobüsü vatandaşı canından ediyordu
Olay, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünün üzerine yer alan havalandırma kapağı vidalanmadığı için rüzgarın etkisiyle uçtu. O esnada benzinlikte park halindeki otomobilinin lastiklerini kontrol eden Emre Arslan isimli vatandaş uçan kapak nedeniyle faciadan döndü.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 50 santimetre genişliğindeki havalandırma kapağı önce direğe ardından Arslan'ın otomobilinin kapısına çarptı. Emre Arslan ise saniyelerle kapağın çarpmasından kurtuldu.

Otobüs şoförü uçan kapağa aldırış etmeden yoluna devam etti. Öte yandan, İETT otobüsünden uçan havalandırma kapağı ve vatandaşın faciadan döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

